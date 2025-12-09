Lo juventino Oppini: "A Napoli perso meritatamente. Conte? Godo quando dicono una cosa"

vedi letture

Il giornalista Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “I passaggi sono come il possesso palla, se tu passi all’indietro e la Juve ha una serie di problemi strutturali derivati da ex mercati ed in particolare dal disastro dell’ex ds Napoli Giuntoli. Giuntoli a Napoli fa bene perchè c’è De Laurentiis ed un particolare sistema, alla Juventus c’è John Elkann che non è Andrea Agnelli. La Juve ha perso meritatamente, il Napoli è una squadra fatta e finita, la Juventus è ancora tutta da fare”.

Su Giutoli: “Lui non solo ha depauperato 150 milioni di NextGen spendendo su altri giocatori, dopo Thiago Motta ha brancolato nel buio e ha scelto nel Tudor. Il Napoli è come l’Inter in questo momento ed è figlia della scelta della Juve due anni fa di fare una scommessa con Thiago Motta e non prendere Conte che è uno dei migliori tecnici al mondo".

Su Conte: “Io godo quando qualcun altro e non faccio nomi dicono che Conte non è in grado di vincere su tre fronti mentre io ricordo un Conte capace di far bene sul cammino totale e lo ha fatto alla Juve, all’Inter ed in Premier League”.

Su Neres: “In lui vedo quello che non è Conceicao, lui è concreto mentre Francisco è fumoso. Ha dato un’arma nel Napoli nelle difficoltà”.

Perché Del Piero non va alla Juve? “Elkann ha un rapporto particolare con Del Piero ma non di amore a tutto tondo”.

Su Benfica-Napoli: “Conte conosce molto quel campo, perse 2 a 1 al Da Luz in semifinale di Europa League con la Juve. Io dico che tolto Gasperini, Inzaghi e Allegri, non ci sono allenatori che hanno fatto bene sia con le competizioni europee. Sta storia che lui non è capace di far fronte a due competizioni regge fino ad un certo punto, poi se ti aspetti la Champions League è un altro discorso”.

Su Elmas: “Non è che perchè sono juventino non devo dire le cose il contrario di quelle che sono. Ieri ha fatto una gara da 7 almeno e sinceramente per me ha fatto meglio Vergara rispetto alla partita di Locatelli e questo è solo una delle tante cose della Juve”.

Su Udinese-Napoli: “L’Udinese vista oggi non può impensierire questo Napoli. In questo momento il Milan è primo con il Napoli, la sfida è tra Conte e Allegri che sta ribaltando una squadra arrivata lo scorso anno decima e con solo tre acquisti. La sfida è solo tra loro due”.