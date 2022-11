Lo juventino Oppini: “Qualcuno alla Juve ha cestinato Kvaratskhelia”

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, è intervenuto a ‘Pressing’, trasmissione in onda su Italia 1

Francesco Oppini, noto tifoso della Juventus, è intervenuto a ‘Pressing’, trasmissione in onda su Italia 1: “Kvaratskhelia? Qualcuno alla Juve l’aveva cestinato. Tra l’altro Kvaratskhelia ha la stessa data di nascita di Fagioli e uno è un’ira del Signore e l’altro gioca per grazia di Dio. Se alla Juve ci fosse stato un dirigente che sa fare il mercato mi sarei fidato del suo acquisto, invece uno come Cherubini per me non ha esperienza e in quel caso mi sarei fatto due domande”.