Cruciani attacca Conte: "La solita lagna, il Napoli non dà fastidio a nessuno"

Cruciani attacca Conte: "La solita lagna, il Napoli non dà fastidio a nessuno"TuttoNapoli.net
Oggi alle 20:10Le Interviste
di Francesco Carbone

Nel corso del podcast Numer1, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani si schiera apertamente dalla parte del giornalista Sandro Sabatini, critico nei confronti delle dichiarazioni di Antonio Conte dopo il deludente pareggio a reti bianche in casa con l'Eintracht Francoforte: "Io sto dalla parte di Sabatini per un motivo molto semplice, cioè che il Napoli non dà fastidio a nessuno. Questa cosa si ripete continuamente, la lagna di Conte che già diceva in passato che l'Inter dava fastidio, che la Juve dava fastidio, che ancora prima pure il Siena dava fastidio".