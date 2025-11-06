Diego Maradona Jr non ci sta: “Chi critica Conte si merita Garcia”

Nel corso della trasmissione “Diego c’è” in onda su Kiss Kiss Napoli, Diego Maradona Jr ha parlato così di Conte e delle tante critiche che gli sono state rivolte negli ultimi giorni: “Sono allibito dalle critiche che sento all’allenatore del Napoli.

Sinceramente chi lo critica si merita Garcia. Con tutto il rispetto per il tecnico francese, ma a Napoli siamo di fronte ad uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Io sono tifoso del Napoli, e non si può criticare la squadra prima in classifica”.