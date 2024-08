Lo Monaco attacca: "Gestione parrocchiale di Osimhen! Deve giocare o si deprezza di più"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex dirigente Pietro Lo Monaco che s'è soffermato sulla questione Osimhen: "Tutte queste tarantelle favoriscono solo chi compra e si deprezza sempre di più. E' una gestione parrocchiale. Osimhen deve giocare fino a quando non trova una squadra, se la trova. A Verona perché dovrei metterlo in tribuna? Ma scherziamo.

La questione è semplicissima: Osimhen vuole andar via, il Napoli ha una clausola e non vuole deroga, ma il prezzo lo fa il mercato e per tante vicissitudini, comportamenti, il prezzo non è quello che il Napoli desidera. Quindi accetta una pesante decurtazione o me lo tengo e vedo se fa un altro campionato importante e si ripropone per la prossima estate? Il tentennare invece va contro la squadra. Se vuoi essere competitivo, un punto vinci un campionato ed un punto in meno lo perdi, se ho Osimhen gioca, diritti e doveri, di cosa parliamo?".