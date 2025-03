Lo Monaco boccia Lucca: "Non serve! Ecco in quali ruoli bisogna intervenire"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo: “Mi sembra prematuro pensare che Lucca possa fare il centravanti titolare del Napoli. Se invece il titolare sarà ancora Lukaku, io cercherei un’alternativa a lui un po’ più giovane. Lukaku impersona l’attaccante ideale per Conte, che l’ha fortissimamente voluto e quindi ci vuole un’alternativa che possa dargli il cambio. Sceglierei un profilo di prospettiva. Lucca quand’è andato all’estero, all’Ajax, ha ciccato. All’Udinese non aveva cominciato benissimo, ora si sta riprendendo. Credo che ci sia qualcosa di diverso”.

In quali ruoli dovrà intervenire il Napoli in estate? “A gennaio il Napoli doveva fare un difensore centrale e un sostituto di Kvaratskhelia. E non li ha fatti. Questi due ruoli quindi andranno coperti. Ma penso che bisognerà fare qualcosa anche per il ruolo di esterno sinistro basso, che storicamente non è mai stato il massimo per il Napoli. La Fiorentina, ad esempio, è andata a prendere Gosens in quel ruolo nonostante avesse Parisi e Biraghi, e ora Gosens si sta imponendo, facendo le due fasi in maniera ottimale. Poi dopo credo che serva anche qualche alternativa in mezzo al campo. Billing sta avendo un discreto rendimento, ma bisogna capire quale sarà il futuro di Anguissa. Anche se rimanesse servirebbe comunque un ricambio. Gilmour è un vice-Lobotka, per questo secondo me andrà fatto qualcosa nel ruolo di mezzala, sia per Anguissa, dove magari tieni Billing, che per McTominay”.