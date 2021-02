Lo Monaco: "Difficile competere su più fronti con tutte queste assenze"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo.“Diciamo che le assenze costituiscono un fattore importante. E’ inusuale che a una squadra vengano a mancare 9/10 giocatori, anche ieri si è fatto male Politano, Insigne a mezzo servizio. Quello che sta capitando al Napoli è un evento di un’eccezionalità unica, non mi ricordo nella storia di un club che ha avuto tutte queste disgrazie che sta avendo il Napoli. Direi proprio che a Napoli non gliene va bene una, non è facile pensare di fare risultati con un organico praticamente dimezzato, diventa difficile soprattutto quando poi sei impegnato su più fronti non disponendo di una rosa di un certo livello o con giocatori spremuti che quindi vanno incontro a infortuni e quant'altro.

Il Napoli quest'anno non gioca la Champions League e non arrivare in Champions per il secondo anno arrecherebbe un danno importante per una società che sostanzialmente si autofinanzia”.