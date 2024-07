Lo Monaco: “Il caso Di Lorenzo è costato al Napoli 800mila euro”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Questione Di Lorenzo? Abbiamo assistito alla dimostrazione lampante che in questo caso siamo in presenza di un protagonista che è l’agente, quando il protagonista dovrebbe essere il calciatore. La colpa è dei media, a che titolo un agente fa una conferenza stampa? A che titolo la fa? A che pro? Il sistema oggi è basato su questo modo di essere. Il caso è costato al Napoli 800mila euro in più. Il procuratore ha messo in atto una politica economia vista l’incedibilità sancita dall’allenatore.

Il futuro di Osimhen? Chi è causa del suo mal pianga sè stesso, il calciatore ha fatto un campionato deficitario e le cifre obbligatorie per prenderlo vanno ben oltre il rendimento di Osimhen di quest’anno. Quando un giocatore fa fin troppo bene va ceduto, sempre, vale sempre la regola del ‘compra, vendi e pentiti'”.