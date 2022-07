Lo Monaco: “Perdere Koulibaly sarebbe una tragedia difficile da tamponare per il Napoli”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli ha fatto anche più di quanto potesse fare, offrendo a Koulibaly un contratto a vita, credo sia un gran gesto e penso debba essere ricambiato dal giocatore, che ha fatto bene in tutti questi anni e ora deve fare una scelta di vita: è il momento di decidere, ha sempre dichiarato l’amore per Napoli sportiva, questo è il momento di firmare, il contratto è di assoluto livello. Viceversa, taglierà la testa al toro e andrà via. Koulibaly sia chiaro, la proposta del Napoli è di grande spessore, se ha idea di non rinnovare lo dica serenamente ma lo faccia quanto prima.

Restare a scadenza? Potrebbe sicuramente accadere anche un’ipotesi del genere, che però sarebbe un tormento per tutti. La situazione è scomodissima, ma potrebbe ripeto verificarsi il fatto che Koulibaly vada a scadenza. Per il Napoli perderlo sarebbe una tragedia difficile da tamponare, soprattutto perché siamo arrivati all’11 luglio ed è difficile sostituirlo ad un mese dall’inizio del campionato. Lui, poi, è un calciatore importantissimo, che ti riempie un intero reparto.

Mertens? Anche in questo caso ritengo che l’offerta del Napoli sia congrua, il ragazzo per me potrebbe accettarla”.