Lo Monaco punge: "Lucca preso a cifre elevate, non doveva essere lui il vice-Lukaku?"

Oggi nel corso della puntata odierna di “Radiogoal”, Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a proposito di mercato: “Dopo l’incidente sono in piena convalescenza. Per come era la dinamica tutto lasciava presagire che potesse non essere scontato di essere vivo. Ho tante cose rotto ma fortunatamente me la sono cavata. Non era ancora venuto il mio momento evidentemente, sono stato tirato “per i capelli” come si suol dire e ringrazio tutti quelli che mi hanno dedicato un pensiero in questi giorni.

Hojlund? Al di là del fotto dell’esigenza dell’infortunio di Lukaku, per me il Napoli ha la squadra e l’organico più forte del campionato. Sarà la candidata numero uno a rivincere lo scudetto, al di là dei rivali dell’Inter. Alcune operazioni di mercato, però, mi sono sembrate un po’ forzate e senza raziocinio. Se ho comprato Lucca per una cifra elevata, se si fa male Romelu non vado a prendere un altro calciatore dal prezzo elevato. Perché quando torna Lukaku che fai? Certo il suo infortunio è sicuramente importante con un recupero problematico, però spero per lui che si riprenda presto. Anche Lang è costato tanti soldini, ma a quel punto magari potevano prendere una primissima scelta. Magari anche l’olandese darà il suo alla causa, ce lo auguriamo, però magari si poteva fare qualcosa di diverso”.