Lo Monaco si sbilancia: “Scudetto? Napoli favorito sia per organico che per idee di gioco”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere Figc ed ex direttore, fra le tante, di Udinese, Genoa e Palermo: “Visto l’andamento e le prestazioni, sembra che Napoli e Milan siano le favorite per lo Scudetto. Gli azzurri, però, li vedo favoriti, sia per completezza di organico che per idee di gioco. Osimhen? Ogni giocatore è unico a modo suo. Il fattore positivo è che in questa stagione sta dimostrando di valere l’investimento fatto dalla società, e si sta riprendendo dalla passata stagione”.