Lo Monaco su Lang: "Se non sfrutti le sue qualità può essere vacuo. Bene Conte a lavorarci su"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: “A Firenze il Napoli ha annichilito la Viola, che è una buonissima squadra, che ancora non ha l’espressione totale, ma gli azzurri hanno fatto molto bene, c’è stato un po’ di disagio al momento dei cambi nei 15′ finali, poi quando vinci con le piccole come il Pisa è sempre un segnale positivo, le insidie sono sempre dietro l’angolo in gare come quella che il Napoli ha vinto a Fuorigrotta. Con il City in Champions l’espulsione di Di Lorenzo è stata un grosso handicap, ci sta che perdi contro i Citizens, ma il Napoli sono convinto che si qualificherà agli ottavi, ha le carte in regola anche per arrivare tra le prime otto in classifica.

Gli azzurri hanno il più forte centrocampo d’Italia e forse anche d’Europa. Il mercato è stato fatto in maniera ottimale, magari qualche operazione non sarà andata per il verso giusto ma sinceramente il lavoro di Manna mi è piaciuto molto. Ricordo che l’acquisto di Lang mi diede qualche piccola perplessità, è un giocatore nato all’Ajax con qualità tecniche importantissime, ma devi farle fruttare altrimenti rischi di essere un giocatore vacuo, bene fa Conte a lavorarci su. Lo scorso anno il tecnico è stato determinante, con una mossa quando ha perso Kvara, che attaccava per linee esterne, s’è inventato l’attacco per linee interne con Mc Tominay ed Anguissa. Ora con De Bruyne il Napoli attacca per coppie, e il belga ha anche a volte funzioni di regia: Lobotka fa più da schermo e diventa difficile contenere gli azzurri, per cui dico 'bravo' a Conte, che trae sempre il meglio dai suoi.

Il Milan? Ottimo centrocampo con Rabiot, Modric, Fofana, poi Loftus-Cheek dà il suo contributo, è una buona squadra.

Lotta scudetto? L’Inter ha fatto un piccolo passo indietro, Milan e Juve uno in avanti, vediamo la Roma di Gasperini, ma gli azzurri sono di una spanna superiori a tutti.

Hojlund? Mi piace molto, oltretutto è giovane, è un giocatore che ha ottime prospettive, e Conte incide tanto sul mercato, non dimentichiamolo mai”.