Lo psichiatra Morelli: "Il Napoli incarna il carattere di Gattuso, il Milan quello di Ibra"

Raffaele Morelli, noto psichiatra, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Milan? Sapendo che è una sfida molto difficile sono curioso da tifoso milanista di vedere i progressi che ha fatto il Milan. Il Napoli è una squadra molto forte e sono contento per loro.

Carattere? Non manca il carattere al Napoli, incarna quello di Gattuso. Ogni squadra incarna il carattere del proprio allenatore, nel Milan invece non essendoci Pioli e il vice incarna il carattere di Ibra. Gattuso e Ibra sono due persone vere, di carattere e leali.

Scudetto? Penso che oggi ci siano più variabili, la Juve ad esempio ha uno stadio che è un fortino, il pubblico conta tantissimo e senza cambiano le variabili. Poi abbiamo a che fare con variabile virus, conta molto che la squadra sia concentrata e conti sul proprio leader.

Coronavirus? In questa emergenza possiamo lamentarci tutto il tempo e pensare ai problemi che porta il virus, oppure distarci e fare come fanno i bambini, ad esempio disegnando e tirando fuori la nostra energia creativa. Dobbiamo cambiare in nostro rapporto con la mente, non possiamo pensare tutto il tempo al virus, in questo modo si abbassano le difese immunitarie e questo ci fa ammalare più facilmente".