Lo scenario di Varriale: "Allegri CT risolverebbe due problemi al Napoli ed alla Juventus"

Questo il tweet del giornalista Rai, Enrico Varriale, in merito alla possibile rivoluzione sulle panchine

TuttoNapoli.net

"Scenario : Mancini al Napoli, Allegri in Nazionale. Si risolverebbe così il problema tecnico di Napoli e Juventus che potrebbe liberarsi di un allenatore e un contratto onerosi. Non credo però che il CT rinuncerà a un Mondiale mai disputato né da giocatore né da Mister", questo il tweet del giornalista Rai, Enrico Varriale, in merito alla possibile rivoluzione sulle panchine della massima serie e non solo.