Lo storico radiocronista Cucchi: "Quanto vorrei poter dire buon pomeriggio dallo stadio Maradona..."

"Sono sincero: vorrei fare ancora un solo collegamento radiofonico dal S.Paolo. Uno solo. Per poter dire: " Buon pomeriggio gentili radioascoltatori dallo stadio #DiegoArmandoMaradona di Napoli", così su twitter il giornalista, radiocronista e voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto Riccardo Cucchi dopo la delibera che ha cambiato nome all'ormai ex stadio San Paolo.