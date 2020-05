Lobotka già pazzo di Napoli: "Amo il centro storico, che profumo di cibo!"

Domande social per Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli ha risposto su Instagram ad alcune curiosità dei tifosi: "Differenze tra Liga e Serie A? In Italia le squadre sono piu difensive, si coprono per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c'è più libertà.

Chi mi ha impressionato di più? E' difficile da dire perchè sono tutti ottimi giocatori, ma se devo fare qualche nome forse dico Mertens, Insigne, Zielinski e Fabian Ruiz.

Sto bene qui? Amo Napoli, in particolare il centro storico, che profumo di cibo! E' fantastico e credo che tutta la mia famiglia ama stare qui".