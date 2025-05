Lobotka: "Questa è Napoli! Tifosi spettacolari come la città e la squadra"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 2, nel corso della trasmissione 'Tg Sport', direttamente dalla festa Scudetto della squadra azzurra, che si sta svolgendo per le strade della città a bordo di un pullman scoperto: "Sono molto felice di poter festeggiare con questi tifosi, per me sono spettacolari come la città e la squadra. Questa è Napoli".

Quale la differenza tra i due Scudetti?

"Questo è stato più difficile, anche i festeggiamenti sono stati diversi. Il primo titolo l'abbiamo vinto un mese prima, questo è stato molto più emozionante e da festeggiare".

Dispiaciuto dell'infortunio che le ha fatto saltare il finale del campionato?

"Certo, non ero felice ma questo è il calcio. L'importante però è aver vinto come squadra".

Quando lei è stato assente però si è messo in evidenza Gilmour.

"Non è solo bravo come giocatore ma anche come ragazzo, sono molto felice di lui".