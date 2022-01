Lobotka ringrazia Hamsik: "Mi ha aiutato quando si chiedevano perché ero costato 20mln e non giocavo"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si è soffermato anche sull'importanza del connazionale Marek Hamsik per la scelta Napoli: "Anche quando facevi fatica, Hamsik ha sempre detto che sei un gran calciatore. "Sì, Marek con queste sue risposte mi ha aiutato molto, specie coi tifosi. Anche perché molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare. Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, è stato un grande e lo ringrazierò sempre per l'aiuto che mi ha dato", le sue parole nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.