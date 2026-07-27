Lodi approva Vergara nel nuovo ruolo: "Così può diventare devastante"

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A Radio Marte è intervenuto l’ex centrocampista Francesco ‘Ciccio’ Lodi per parlare di Vergara e di altri azzurri. "Mi fa molto piacere per il ragazzo, per un napoletano giocare nel Napoli è il massimo. Sono felice che il club abbia puntato su un calciatore proveniente dal vivaio. Vergara è stato molto bravo a non mollare mai, a sacrificarsi e a crederci. Non è facile resistere dopo molti mesi di panchina. Quando poi ha giocato ha offerto prestazioni straordinarie. In questo modo Antonio ha dimostrato anche agli altri giovani napoletani che con fatica e talento si può emergere. Vergara ha ottenuto anche un contratto molto lungo, lo merita.

Il ruolo di mezz’ala? Ho sempre detto che per me può fare questo ruolo, anzi è devastante se parte da dietro, rispetto a quanto potrebbe fare nel ruolo di esterno. Dal lato destro, da mancino, copre la palla e sostiene l’attaccante e può andare al tiro. Nel 4-3-3 lo vedo bene da mezz’ala destra, può andare in profondità perché ha gamba, velocità e resistenza. Allegri vede in lui caratteristiche che possono essere determinante per il Napoli. Può anche migliorare nel contrasto e nell’interdizione. E’ adatto in quel ruolo, poi può giocare anche da mezza punta. Saper ricoprire più ruoli è un vantaggio.

Lucca? In primis non deve pensare a quanto è stato pagato. Ho sentito che Manna lo ha spronato… E’ una fortuna che un dirigente dica ‘dipende da lui’, perché vuol dire che ci sono grandi chances per restare e fare bene. Al posto suo io avrei dato un braccio per giocare nel Napoli, ma io sono partenopeo… gli auguro di fare bene, ma non si deve abbattere, deve capire che gioca nel Napoli e ha questa grande possibilità di rifarsi. L’importante è che Lucca capisca che quando scende in campo ha l’obbligo di ‘mangiarsi’ il campo. Deve capire che non capita più o a tutti di giocare nel Napoli e in un periodo storico in cui il club azzurro ha raggiunto livelli altissimi”.