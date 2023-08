Los Angeles FC, Vela: "Lozano? Qui è il benvenuto, ma sta a lui decidere"

Carlos Vela, attaccante del Los Angeles FC, connazionale e grande amico di Hirving Lozano, ha commentato l'eventuale arrivo in California del Chucky

Carlos Vela, attaccante del Los Angeles FC, connazionale e grande amico di Hirving Lozano, ha commentato l'eventuale arrivo in California del Chucky in conferenza stampa: "Sta a lui decidere qual è la scelta migliore per lui, per il suo futuro, per la sua famiglia e per la sua carriera. Non so cosa stia accadendo, ma se la scelta sarà il LAFC qui è il benvenuto e darà il suo contributo, ma non ho altre informazioni".