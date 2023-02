Lozano, l’ex intermediario: "Al 100% diventa come il miglior Kvara. Addio? Logico"

"Ha sofferto l’alternanza con Politano, adesso che è titolare e se gli verrà riconfermata questa fiducia, allora potremo vederlo davvero al 100%".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Alessandro Monfrecola, ex intermediario Lozano: "Tutta la gestione è stata fatta correttamente da Spalletti, come fatto fin qui. L’Eintracht non aveva mai giocato così guardingo ed ha concesso al Napoli di giocare a modo suo. Si poteva fare il terzo gol, ma rischi non ne sono stati corsi e va bene così.

Lozano? L’ho proposto al Napoli 2-3 anni prima dell’acquisto effettivo. Io l’ho visto nascere, un giocatore fortissimo, sta giocando solo al 70% delle sue potenzialità, non si è mai visto al 100% al Napoli, al massimo delle sue potenzialità diventa come il miglior Kvara. Non abbiamo visto ancora quel Lozano del Messico contro la Germania, né quello del Pachuca. Ha sofferto l’alternanza con Politano, adesso che è titolare e se gli verrà riconfermata questa fiducia, allora potremo vederlo davvero al 100%. Politano è un giocatore eccezionale, non c’è dubbio, ma solo da titolare e senza staffetta riuscirà ad essere il terzo tenore di questa squadra. Questo Napoli è fortissimo e Kvara, cui nessuno poteva immaginare la qualità, è la ciliegina sulla torta. Con un sorteggio favorevole si può arrivare fino alla fine. È un Napoli completo.