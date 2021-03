Lozano, l'ex intermediario: "Altro che Vargas, ero convinto delle sue qualità"

Nel corso di 'Radio Goal', Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Lozano, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Ero convinto delle qualità di Lozano, conoscendolo da ragazzo. A Napoli non era arrivato da perfetto sconosciuto, aveva vinto già una Champions League della Concacaf col Pachuca, veniva da un ottimo mondiale e aveva fatto molto bene col Psv.

Comparazione di che alcuni avevano fatto con Vargas? Sono due giocatori completamente diversi, il cileno anche se ha buone qualità tecniche non ha la stessa fisicità di Lozano. El Chucky è un giocatore di passo e di gamba. Ha esplosività, esperienza internazionale e poi anche è un ragazzo molto intelligente e serio; non si è mai sentita una sua parola fuori posto. Ero sicuro su di lui, non avevo nessun dubbio sul contributo che poteva dare al Napoli.

Dove rende di più? Può giocare indistintamente a destra e a sinistra, ma non lo vedo nella posizione di centravanti. Infatti non ha le stese caratteristiche di Mertens, ha meno tecnica di Dries ma più esplosività”.