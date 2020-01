Lozano, l'ex intermediario: "E' forte, ma sta pagando la crisi e la condizione fisica"

Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Lozano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sul rendimento del messicano in questi primi mesi di Napoli: "Lozano non si sta esprimendo in base alla sue qualità, lo conosco benissimo da quando debuttò col Pachuca. E' un giocatore molto forte, lo ha dimostrato in Messico, durante la Champions del centro-America ed anche al mondiale. Ha un cambio di passo che attualmente non sta esprimendo. E' entrato in un contesto difficile, il Napoli non si sta esprimendo al meglio, anche giocatori come Koulibaly fanno fatica. Ancelotti lo ha fatto giocare come punta quando lui non lo è mai stato. Anche atleticamente non lo vedo come lo conoscevo".