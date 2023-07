Lozano out per il contratto? Del Genio: "Il Napoli sbaglia, non è così che si ottiene la cessione!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "A me non piace come comportamento. Se io società ho fatto un errore, perché ritengo di aver fatto un errore sottoscrivendo un contratto a cifre così alto, purtroppo le regole sono queste. I contratti vanno rispettati fino alla fine, i calciatori di tutto il mondo si liberano a parametro zero. E se non trovano una destinazione a loro gradita sono dei professionisti che vanno messi a disposizione dell'allenatore.

Per il momento si fa questo braccio di ferro, poi a gioco lungo vedrete che se non si troverà una collocazione non avrà alcun senso pagare un giocatore 7-8 milioni lordi e tenerlo in tribuna, quindi verrà integrato. A quel punto diventerebbe una cosa poco seria, da evitare a monte: oggi lo farei giocare, mentre il pressing lo farei comunque per mandarlo a giocare. Non è così che si ottiene qualcosa, non facendogli giocare gli amichevoli. Io sono convinto che Garcia in questo momento vorrebbe vedere pure Lozano che contributo può dargli".