Lucca, l’ex agente: "All’altezza di Napoli, Inter e Juve, con Giuntoli ci fu qualche telefonata"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Antonio Imborgia, procuratore e tra gli altri ex agente di Lucca: “Mi diverte vedere questo campionato, il Napoli è un invitato inaspettato al tavolo dello Scudetto e con Conte ha una garanzia di assoluta qualità. È uno che sa raschiare il barile e sa arrivare in fondo a tutto quello che un calciatore sa dare. Quel 20% in più Conte lo garantisce per qualsiasi squadra. È un campionato entusiasmante, Atalanta e Inter sono lì a lottare e sarà una corsa serrata sino alla fine.

Lucca e il Napoli? Fin quando ho avuto io la gestione, non è mai stato vicino al Napoli. Ora la storia potrebbe essere diversa, Lorenzo è quasi un 25enne e sta facendo grandi cose in Serie A. Si sta adattando alla grande ad Udine ed è un giocatore all’altezza di Napoli, di Inter, di Juventus e di tutte le altre. È uno dei pochi giocatori che abbiamo col fisico da cestista e una velocità di base importante. Con Giuntoli abbiamo avuto qualche telefonata ai tempi del Napoli, ma con Cristiano siamo amici da tempo e ci sta che sondi tanti profili importanti.

Chi segnerà di più tra Lukaku e Lucca? Sulla carta dico Romelu, ma Lorenzo finirà almeno a 12-13 gol in campionato. Il belga è un po’ in difficoltà, ma ha la fortuna di giocare in una squadra che gioca sempre in attacco. Per me terminerà facendo 4-5 gol in più a Lucca, magari sarà decisivo per lo Scudetto del Napoli”.