Lucchesi: "Giuntoli? Apprezzo pacatezza, si è capito vuole andare via..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex dirigente di Roma e Fiorentina

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex dirigente di Roma e Fiorentina.

Le resistenze di De Laurentiis a lasciar partire Giuntoli da imputare anche al timore che il direttore possa portare con sé le conoscenze acquisite in azzurro?

“Ci sono delle regole tanto nella vita quanto nel mercato… Di Giuntoli sto apprezzando soprattutto la pacatezza. Si sta comportando in modo davvero professionale, verso il presidente e verso una società che l’ha lanciato nell’élite dei club europei. Ha ricevuto un’offerta ed ha palesato la volontà di partire senza fare forzature. Io credo che, giunti a questo punto, sia forse il caso di lasciarlo andare. Il risultato che verrà fuori sarà il frutto di due volontà”.

La filosofia di Accardi è prendere a poco per vendere a tanto, potrebbe essere il sostituto ideale di Giuntoli?

“Io capisco che De Laurentiis si trovi in una situazione difficile. Veder andare via direttore ed allenatore, ed azzerare il reparto tecnico comprendo sia motivo di riflessione. Accardi è giovane, sicuramente tra i più bravi. Ciò detto, va riconosciuto come il profilo di calciatori all’Empoli consentiva una percentuale di rischio più alta. Al Napoli, la base di partenza esige un profilo di giocatore già pronto per potersi esprimere nella squadra campione d’Italia. Dunque, se dovesse arrivare a Napoli sarebbe fondamentale adeguarsi alle nuove esigenze di prontezza del club”.