Lukaku, che attacco da Milano: "Mercante di sé stesso, mai visto peggio all'Inter!"

Lapo De Carlo, direttore del portale nerazzurro L'Interista, nel suo editoriale si è scagliato anche contro Romelu Lukaku: "L’Inter domenica ha il Napoli, riposatissimo e al completo, ed è stata costretta a fare delle scelte che andavano contro il suo stesso interesse. Se avessimo un campionato a 16 squadre ci si potrebbe permettere di avere una rosa completa ma più bassa di numero e anche meno onerosa. Vedremmo grandi partite, invece di Inter-Venezia in cui la squadra ha testa e corpo protesi agli impegni successivi, puntando al risparmio di energie ma trovandosi poi costretta a dare tutto e giocando inevitabilmente male.

Le uniche due squadre in contro tendenza sono Liverpool e Barcellona che stanno dominando nei rispettivi Campionati e vanno bene anche in Champions. C’è da chiedersi se la loro energia durerà anche i prossimi mesi o pagheranno qualcosa successivamente. Esattamente come l’Atalanta, candidata ad andare fino in fondo in Champions ma anche ad insidiare l’Inter per lo scudetto, tanto quanto il Napoli.

Quel Napoli che domenica a San Siro riproporrà Conte in panchina, per la prima volta dopo il suo addio, da avversario. Continuo a pensare che il modo in cui ha lasciato improvvisamente l’Inter, senza terminare il ciclo, dando il segnale che l’Inter non potesse più competere ad alti livelli, pretendendo e ottenendo una cifra enorme di buona uscita, resti una pagina sgradevole della sua carriera.

Peggio ancora Lukaku, che si è rivelato essere un mercante di sé stesso, giocando con le promesse verso la società e mostrando assoluta indifferenza verso l’Inter, i tifosi e soprattutto i suoi ex compagni (chiedere a Lautaro che cosa pensi di quello che è successo). Un livello così basso di un giocatore all’Inter si è visto raramente. Forse mai".