Lukaku: "Ecco la squadra in cui chiuderò la carriera, l'ho promesso a mio figlio"

Romelu Lukaku e la promessa fatta a suo figlio sulla squadra per chiudere la carriera. L'attaccante del Napoli, nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, svela questa curiosità.

Hai deciso di proseguire con la nazionale?

"Con Rudi Garcia ho parlato una sola volta per mezz’ora, mi ha spiegato a grandi linee cosa intende fare. Aspetto di incontrarlo nuovamente. Non ho mai pensato di lasciare la nazionale dove si sta affacciando una generazione nuova".



Avevate una squadra fortissima - tu, De Bruyne, Hazard, Witsel - ma i risultati non sono mai stati all’altezza.

"Anche l’Olanda nel 2010 aveva una grande nazionale eppure non ha vinto. C’erano Van der Vaart, Sneijder, Robben, Van Persie, de Jong. Noi abbiamo perso partite decisive per degli episodi, nel calcio basta un cartellino rosso, un rigore sbagliato...".



Farai l’allenatore, dopo?

"No, ma chiuderò all’Anderlecht, la squadra del cuore, l’ho promesso a mio figlio che gioca lì".