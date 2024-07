Lukaku ed il segreto di Conte, Bergomi: "Non lo fa diventare grosso con i pesi..."

vedi letture

Il Napoli ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku che s'è abbassato l'ingaggio a 6mln di euro (per 3 anni) pur di ritrovare Antonio Conte

Il Napoli ha trovato l'accordo con Romelu Lukaku che s'è abbassato l'ingaggio a 6mln di euro (per 3 anni) pur di ritrovare Antonio Conte. A Sky Sport ne ha parlato anche l'ex Inter e commentatore tv Beppe Bergomi: "E' la soluzione migliore. Lui con Conte ha una sintonia che gli permette di tirare fuori il meglio dal punto di vista fisico e non solo. Lui tende a diventare grosso lavorando con i pesi, ma con Conte c'è una preparazione specifica per lui".