Lukaku, già 4 assist! Causio lo esalta: "Non mi sorprende, fa girare tutto l'attacco"

vedi letture

Franco Causio aveva un piede educatissimo, sapeva fornire assist e crossare in modo perfetto, motivo per cui La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per parlare dei migliori in questa specialità in Serie A: "Lukaku non mi sorprende, è un attaccante generoso e totale, non si limita a segnare. Romelu è uno che fa girare l'attacco con i suoi movimenti e lo sta confermando anche a Napoli. Leao, invece, mi stupisce per quello che non fa... Ma non è l'unico".

Cioè? "Rispetto ai miei tempi, nel calcio di oggi vedo troppo egoismo. A volte c'è gente che si trova quasi all'altezza della bandierina e prova a calciare comunque in porta piuttosto che cercare l'ultimo passaggio per un compagno meglio posizionato".

Qual è il segreto per fare assist? "Due qualità sono indispensabili. Innanzitutto avere un piede di un certo tipo, altrimenti è tempo perso... E poi bisogna saper comprendere bene i movimenti dei compagni. Alla Juventus lavoravamo tanto in settimana su questi dettagli e alla domenica risultava tutto più naturale. In base al primo movimento di Bettega, io sapevo se dovevo servirlo sul primo o sul secondo palo".