Lukaku sul martello Conte: "Mi ha dato l'unica motivazione di cui ho bisogno"
Il centravanti del Napoli, Romelu Lukaku, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio CRC ha parlato anche del rapporto che lo lega al tecnico Antonio Conte, che è stato il principale artefice del suo arrivo in azzurro nella passata stagione.
Queste le sue parole sul condottiero del club azzurro: "Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l'unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover ridimostrare le nostre capacità e migliorare".
