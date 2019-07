Luperto su Koulibaly-Manolas: "Cercherò di rubare da loro, sarà motivo di crescita..."

Lunga intervista quella rilasciata dall'azzurro Sebastiano Luperto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore si è soffermato anche sulla nuova coppia Manolas-Koulibaly: "Sulla coppia Koulibaly-Manolas: “Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare da loro e migliorare giorno dopo giorno per arrivare ad alti livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace molto giocare la palla”.