Lupo: "Inter-Napoli spettacolare, va dato merito anche all'arbitro"

vedi letture

Fabio Lupo, direttore sportivo ex tra le altre di Palermo, Sampdoria, Torino, Ascoli e SPAL, è intervenuto a TuttoMercatoWeb: “La vittoria della Juventus è la conferma ulteriore che Spalletti è riuscito a dare un’identità alla sua squadra in maniera molto incisiva”.

Contro la Cremonese il festival del gol.

“La squadra ha un'identità e si ritrova a giocare in una certa maniera e stanno venendo fuori anche dei valori individuali, quindi sicuramente l’incisività di Spalletti è evidente”.

La Cremonese ha fatto da sparring partner.

“In queste partite hai difficoltà a recuperare soprattutto quando la squadra che hai davanti attraversa un momento come quello che sta attraversando la Juventus”.

Cosa ha detto il pareggio tra Inter e Napoli?

“Che il campionato italiano ogni tanto è in grado anche di esprimere queste idee belle e spettacolari e mi permetto di sottolineare una cosa: la partita è stata spettacolare e va dato merito anche all'arbitro che è stato molto bravo ad interpretarla all'inglese comunque nel far correre le azioni. La partita è stata molto bella, tra Inter e Napoli era giusto anche aspettarsi un incontro di questo tipo”.