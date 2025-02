Macheda sull'ex compagno McTominay: "Ero convinto di una cosa"

Tornato in Grecia quest'anno dopo una già buona esperienza al Panathinaikos, l'ex attaccante del Manchester United, Federico Macheda, è ripartito alla grande dall'Asteras Tripolis ma continua a guardare con grande attenzione anche il nostro campionato. Ecco le sue parole a Tmw.

In testa al campionato c'è il Napoli, col suo grande amico McTominay (dai tempi dello United, ndr).

“Scott non l’ho più sentito, ma il Napoli sta facendo un grande campionato. Se lo giocherà fino alla fine con l’Inter ed è bello così, stanno facendo un ottimo campionato e credo che lotteranno fino all’ultima giornata”.

E del rendimento di McTominay che ne pensa? Se lo aspettava così protagonista?

“Sì, anche a Manchester nei momenti difficili è sempre stato tra i migliori, non ha mai patito le sofferenze dello United. Poi un giocatore del genere che finisce in un ambiente positivo come Napoli e con un allenatore come Conte... me l’aspettavo facesse così bene. Sono felice per lui e per il Napoli”.