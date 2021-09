Maddaloni: "Napoli in fuga se batte la Juve? No, ma può lanciarsi con autostima"

Massimo Maddaloni, allenatore reduce da varie esperienze in Cina anche come vice di Lippi e poi di Donadoni, parla a Tuttomercatoweb.com di Napoli-Juventus. "Vedo una partita in cui si affrontano due squadre con stati d'animo diversi. La Juve vive un momento difficile per come ha iniziato la stagione mentre il Napoli, che ha recuperato Oshimen, con questa gara può lanciarsi".

Può andare in fuga?

"Più che di una fuga, parlerei in caso di vittoria, di un risultato che crea autostima e convinzione. Può essere il primo bivio per un campionato di vertice".