Maggio: "In 12 anni a Napoli non è mai successo niente, c'è chi vuole deprezzare la città!"

Christian Maggio, terzino del Benevento adesso, per dodici anni a Napoli dopo altre esperienze alla Sampdoria tra le altre, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io vivo a Napoli da dodici anni e non c'è mai stato un anno che abbia mai detto 'Me ne vado da Napoli perché è una città invivibile e pericolosa'. Io a Napoli sto bene, la mia famiglia sta bene e in dodici anni non è mai successo niente. In questi momenti si cerca sempre di deprezzare quella che per quanto mi riguarda è una delle città più belle del mondo. Jenny Insigne? Posso garantire anch'io che ogni volta che Lorenzo va in Nazionale lei torna dai genitori. Lorenzo me l'ha detto spesso, non c'è niente di strano perché altrimenti resterebbe sola a casa. Bisogna sempre dare il giusto peso a tutto, ma purtroppo cercano di trovare qualsiasi scusa per creare polemica".