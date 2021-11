Maglia speciale per Diego, Maradona Jr: "Mai pensato di adire le vie legali contro il Napoli”

Diego Maradona Jr. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘Il Grande Tifoso’: "Io e la mia famiglia non abbiamo mai pensato di intraprendere un’azione legale nei confronti del Napoli per la maglia celebrativa dedicata a mio padre. Mi spiace sia passata questa fake news, perché sui social stanno offendendo me e anche la mia famiglia. Sarebbe stato carino se il Napoli ci avesse omaggiato di una maglia ma questo è un mio pensiero. Io amo il Napoli e sono uno dei pochi che quando gli azzurri pareggiano dopo non mangia”