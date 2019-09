Maifredi: "Il Napoli ha preso un gol da squadra immatura, le grandi portano sempre a casa qualcosa..."

Gigi Maifredi, allenatore, ha parlato della sconfitta di ieri Napoli contro il Cagliari di Maran ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Se il Napoli giocasse mille partite contro il Cagliari non credo che ne perderebbe tre, il calcio è bello perchè non è una scelta esatta. I napoletani non dovrebbero tanto ragionare sui gol sbagliati o non fatti, ma su come è stato preso il gol, non da squadra matura. I giocatori del Napoli devono mettersi in testa che la grande squadra, anche quando gioca male, porta a casa qualcosa".