Maifredi sul Napoli: "Ha fallito, può lottare al massimo per l'Europa League"

Gigi Maifredi, ex tecnico della Juventus, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare le varie vicende dell'attualità del calcio italiano: "Le squadre che stanno fallendo, ovvero Milan e Napoli, sono quelle che hanno più bisogno di muoversi sul mercato. Non devono nascondersi dietro ad un dito. Lotteranno al massimo per un posto in Europa League, è una sconfitta. Sarri? Non sempre puoi andare in una squadra e stravolgerla per creare qualcosa di personale. La Juve è una squadra collaudata che sa come vincere, era impossibile pensare che Sarri potesse cambiare tutto".