Makinwa: "Osimhen? E' un giocatore importante, ma lo vedo meglio in Premier"

L'ex calciatore Stefan Makinwa è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Victor Osimhen: "E' un giocatore si sa muovere su tutto il fronte d'attacco. Lui è uno che lotta, veloce, ha la capacità di tenere sempre la testa alta. Ha un forte senso del gol. Col tempo migliorerà ancora. Napoli soluzione giusta? Come caratteristiche lo vedo meglio in Inghilterra. Ciò no toglie che può fare benisimo in una piazza come Napoli.