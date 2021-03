Makinwa su Osimhen: "Contro il Bologna ha dimostrato le sue qualità"

L'ex calciatore nigeriano Stephen Makinwa, ora procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Victor Osimhen: "Ha tanta qualità e piano piano lo sta dimostrando. Quando ha spazio è veramente forte, come abbiamo visto contro il Bologna, quella è stata una gara adatta a lui. Sicuramente ci saranno altre partite dove riuscirà a convincere.

Lotta per la Champions? Per il Napoli non sarà facile, ma penso che ha la possibilità di centrare l’obiettivo.

Osimhen nel 4-3-3? Lo può fare tranquillamente, perché gli piace andare negli spazi, Con le sue qualità può giocare con qualsiasi modulo, dipende da come lo farà giocare l’allenatore”.