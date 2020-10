Maksimovic e Hysaj rinnovano? Giuntoli: "Gli stiamo facendo capire che ci sono dei paletti economici..."

E' da tempo che si parla di possibili rinnovi per Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic e oggi sul tema s'è espresso anche Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto sapere che i due calciatori "Hanno fatto già un percorso con noi, hanno dato tanto e possono dare ancora tanto. Stiamo parlando con loro e i loro entourage. E' una situazione delicata quella del Covid, per cui dobbiamo restare in certi paletti. Stiamo facendo capire loro che puntiamo su di loro, ma gli abbiamo detto anche che c'è bisogno di oculatezza dal punto di vista economico".