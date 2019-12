Malagnini, avv. Luperto: “Il collegio deve trovare accordo. La conciliazione è la migliore cosa”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ruggiero Malagnini, avvocato Luperto: “Non conosco le altre disposizioni, il Napoli ha fatto tanti ricorsi per quanti destinatari. Non ci sarà lo stesso collegio per tutti, il tribunale di Roma individuerà il presidente arbitrale. Per coloro i quali, la multa è di valore superiore ai 50 mila euro, nominerà il tribunale di Napoli, il presidente. Da ciò si evince che il presidente arbitrale sarà lo stesso per tutti.

Conciliazione? Il primo compito del collegio è quello di trovare un accordo. Penso ci siano tutti i margini per giungere alla conciliazione e per la mia esperienza, penso sia la miglior cosa. Si faranno le valutazioni ed il collegio indicherà la percentuale da applicare. La cosa migliore da fare sarebbe discuterne e trovare conciliazione tra società e squadra.

Napoli? Il Napoli è convinto della propria posizione, anche i giocatori, tra le due, una dovrà anche soccombere. Spero si siedano al tavolo persone ragionevoli per trovare un'intesa. Dal giorno dopo si alzerà il telefono per prendere una decisione, se attendere il collegio o conciliarsi prima senza incombere in altre spese".