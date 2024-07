Malagò: "Gravina non si ricandiderà? Non mi sembra corretto lo dica io"

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto a margine della presentazione al Cpo Giulio Onesti della squadra olimpica Fijlkam, parlando anche di argomenti che riguardavano la Nazionale, eliminata agli ottavi di finale dell'Europeo: "Volete sapere se Gravina mi ha comunicato la volontà di non ricandidarsi alla presidenza della FIGC? Non mi sembra corretto che lo dica io - si legge su SportFace.it -, chiedete a lui e vi risponderà. Non racconto cose private sempre ammesso che sia così".

L'assemblea elettiva della Federcalcio sarà il 4 novembre. Perché è stato scelto quel giorno lì? C'è un motivo particolare?

"Era la prima data disponibile, è una cosa giusta e di buon senso".

Ieri al Corriere della Sera ha risposto così alla domanda se si aspettasse le dimissioni del ct Luciano Spalletti: "Un attimo… Chi ora le invoca dimentica che lo scorso anno riteneva Spalletti il miglior tecnico a disposizione: consideriamo pure che dopo la parentesi di Napoli avrebbe avuto occasioni dal punto di vista economico più allettanti. Ma se ora Luciano dice di essere pronto a rimettersi in gioco per dimostrare di poter ottenere risultati migliori, chi dovrebbe prendere la decisione di sostituirlo? I vertici federali che sono i primi a essere messi in discussione?".