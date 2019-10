Malfitano: "ADL ha contestato ad Ancelotti alcuni punti, ma non montiamo casi e litigi"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Nel Napoli accade ciò che accade in ogni club quando ci sono delle difficoltà nel trovare risultato. De Laurentiis dopo la sconfitta col Cagliari, la prestazione non entusiasmante col Brescia ed il pari di Genk ha avuto qualcosa da ridire ad Ancelotti, ma non montiamo casi e litigi. E’ un parlare normale, si fa tra persone perbene ed intelligenti. De Laurentiis ha contestato ad Ancelotti alcuni punti, ma ogni traguardo resta alla portata del Napoli.

Resto convinto che Ancelotti avesse pensato ad un Napoli diverso, con un trequartista dando per scontato l’arrivo di James Rodriguez. Poi, le cose sul mercato sono cambiate e sono arrivati Lozano e Llorente e da quel momento l’allenatore ha iniziato a sperimentare il modulo migliore. Ne ha provati 3 e senza offendere il lavoro di Ancelotti dico che in questo momento è un tantino in confusile perché ci sono giocatori che non stanno rendendo per quello che dovrebbero”.