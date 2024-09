Malfitano: "ADL? Imprenditorialmente un genio e le sue lacrime sincere"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Fuorigioco”: “Non mi esprimo umanamente su De Laurentiis, ma sul piano imprenditoriale ho sempre detto che è un genio. Il lavoro che ha fatto in questi 20 anni a Napoli è stato di altissimo livello. Il ventennio è stato un momento propositivo per quello che dovrà essere il Napoli del futuro. Le lacrime in conferenza? L’emotività è un giusto segnale che ti fa capire che non sei più giovane ma diversamente giovane. Sono state sincere le lacrime ma più dettate dall’emotività che da un sentimento vero e proprio”.