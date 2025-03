Malfitano: "Avevo pronosticato l'1-1 con l'Inter e il 2-1 con la Fiorentina, ecco come finirà a Venezia"

“Auspico un pareggio tra Atalanta ed Inter, il Napoli deve vincere contro il Venezia e guadagnare così punti che lo riporterebbero in vetta. L'Inter è cinica e cattiva, può vincere la partita di Bergamo perché riesce sempre a venir fuori dalle situazioni complicate. L'Atalanta - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' – ha un gioco bellissimo, complimenti a Percassi e Gasperini perché hanno creato una squadra molto bella da vedere. In ogni caso, io continuo a pensare che il Napoli abbia ottime possibilità di portare a casa il tricolore.

Sul futuro di Conte dico che certi allenatori agiscono in base anche ad un istinto, ad un umore e Conte è uno che agisce di istinto: non so se andrà via o meno a fine campionato ma ha sempre parlato di progetto Napoli da far crescere, dicendo che aiuta Manna e De Laurentiis a migliorare. Prendere un impegno del genere pubblicamente fa pensare che abbia intenzione di restare, poi nel calcio non c'è nulla di certo, può bastare un momento di conflittualità, per esempio sul mercato prossimo, e può cambiare tutto. Credo che Conte abbia un contratto che non preveda penali in caso di addio anticipato da parte dell'allenatore ma sono discorsi da farsi a fine stagione. Il fatto che oggi si accosti il nome di Conte alla Juventus è giustificato dal fatto che Conte è la storia della Juventus e che il club bianconero gli resta nel cuore ma credo che, qualora il tecnico dovesse vincere il campionato qui, si renderebbe conto di quanto sia diverso vincerlo qui rispetto a Torino. Credo che lui si stia immergendo totalmente nella realtà partenopea.

Avevo pronosticato l'1-1 con l'Inter e poi il 2-1 di domenica scorsa, perché ero convinto che il Napoli potesse battere la Fiorentina. Per la prossima del Napoli, tuttavia, non saprei. Se proprio volete che mi sbilanci, dico che a Venezia finirà 0-2.

Dove colloco la coppia attuale rispetto a quelle del passato? Molto più giù. Per me, comunque, l'unico attacco da ricordare sempre è quello della ‘Ma.Gi.Ca.’, con Maradona, Giordano e Careca o Carnevale. Lukaku e Raspadori si stanno esaltando: insieme, esprimono meglio le loro caratteristiche. E' questa la valutazione che andava fatta; ma non adesso, anche in occasione della prestazione del belga contro l’Inter. Raspadori e Lukaku, insieme, si completano”.