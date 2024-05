Malfitano contro ADL: "Serve una censura seria! Intervengano Ordine e Ussi!"

“Sulle parole di De Laurentiis, le ennesime, contro i giornalisti ci vorrebbe un intervento determinato da parte dell'Ordine e dell'Ussi ma con una censura seria. Ciascuno per le proprie competenze dovrebbe intervenire per salvaguardare la dignità di ogni professionista. Per quanto riguarda - ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - il futuro del Napoli, ho sempre detto che per riavviare un progetto che dovrà essere vincente in un triennio ci vuole Gasperini.

Io ne sono convinto e proprio per il fatto che il presidente mira a riportare il Napoli a vincere in tre anni, credo più nella scelta di Gasperini rispetto a quella di Conte. Perché credo che Conte abbia una serie di situazioni che lo terrebbero lontano da Napoli: l'aspetto economico, la volontà che ha di vincere subito. E dissi pure che se Conte dovesse accettare un progetto triennale, una decurtazione dell'ingaggio, domani firmerà per il Napoli. Poiché tutto questo non avverrà, allora è più probabile che De Laurentiis stia aspettando mercoledì per poi decidere su Gasperini.