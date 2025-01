Malfitano: “Il Napoli ha il campionato in mano! Ne approfitti e prenda subito Danilo”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Il Napoli ha questo campionato in mano. Ho visto l’Inter ieri sera, è calata notevolmente dopo il primo tempo, ci sono stati infortuni e altri ce ne saranno. Anche l’Atalanta sta calando. Si tratta poi di squadre che hanno dieci gare in più sulle gambe e molte altre, rispetto agli azzurri, ne faranno nelle prossime settimane. Inoltre gli uomini di Conte hanno alcuni scontri diretti in prossimità degli impegni europei delle altre. Il Napoli, insomma, deve capitalizzare al massimo gli sforzi suppletivi che le altre contendenti dovranno affrontare.

In questo senso, perché attendere e guardare ai dettagli per acquistare Danilo? Se è indispensabile per i programmi di Conte è meglio che si abbreviano i termini ed acquistarlo. Non arrivando, insomma, a fine gennaio, dal momento che Buongiorno non è ancora disponibile.

A centrocampo manca anche un po’ di qualità: serve l’uomo dell’ultimo passaggio, colui può rifinire al meglio negli ultimi 40 anni. Se dovesse arrivare il Napoli sarebbe ancora più forte. Fazzini sarebbe un buon acquisto, non penso che preferisca la Lazio al Napoli perché avrebbe più spazio in biancoceleste. Potrebbe voler andare a Roma per altri motivi, magari sono economici. Meret è fuori discussione, è arrivato Scuffet, che per me è un ottimo secondo, perché il Napoli ha accontentato Caprile che avrà la possibilità di giocare e fare ulteriore esperienza da titolare in Serie A”.