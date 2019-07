Malfitano: "L'obiettivo deve essere lo Scudetto! Altrimenti perché Ancelotti, James, Manolas e forse una punta?"

Nel corso di Fuorigioco su Julie Italia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato degli obiettivi stagionali: "Da quello che ho sentito da Ancelotti devo pensare che qualcosa si vincerà. Non voglio sentir parlare di Coppa Italia, l'obiettivo deve essere lo Scudetto ed andare avanti in Champions e provarci almeno per l'EL. Chi non parla di scudetto non vuole bene a questo club. Il Napoli ha speso ingaggi milionari per l'allenatore più vincente al mondo e programma acquisti importanti non per la Coppa Italia. Con Manolas, James, Elmas che è un talento, e se arriva anche una punta allora a quel punto non si può non pensare che non si possa lottare per il titolo".